Сергей Бебенин провел личный прием граждан

Из-за пандемии коронавируса председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин выслушал жалобы и просьбы жителей региона по телефону.

Один из вопросов был связан с отсутствием водоснабжения в микрорайоне Варбеги в Подпорожье. Сергей Бебенин взял вопрос на контроль и пообещал обратиться в Леноблводоканал и в районную администрацию. Он отметил, что надо найти возможность либо провести реконструкцию, либо построить сети, чтобы обеспечить водоснабжением жителей микрорайона.

Вам будет интересно Александр Дрозденко провел прием ленинградцев по просьбе Путина Жители Ленобласти обратились с вопросами в приемную Президента, ответили на них глава региона и его заместители. Так в приемную к Владимиру... 24.11.2021 186

Еще один звонок поступил от жительницы Лодейного Поля. Она попросила помочь в приобретении формы для юнармейцев Лодейнопольской СОШ №3.