Сергей Бебенин провел личный прием граждан

Из-за пандемии коронавируса председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин выслушал жалобы и просьбы жителей региона по телефону.
Один из вопросов был связан с отсутствием водоснабжения в микрорайоне Варбеги в Подпорожье. Сергей Бебенин взял вопрос на контроль и пообещал обратиться в Леноблводоканал и в районную администрацию. Он отметил, что надо найти возможность либо провести реконструкцию, либо построить сети, чтобы обеспечить водоснабжением жителей микрорайона.
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24.11.2021 186
Еще один звонок поступил от жительницы Лодейного Поля. Она попросила помочь в приобретении формы для юнармейцев Лодейнопольской СОШ №3.