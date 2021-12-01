В Ленобласти дорожает туалетная бумага

За десять месяцев 2021 года туалетная бумага в Ленобласти подорожала на 5,2%, следует из данных Росстата.

Если в конце 2020 года в среднем рулон туалетной бумаги в магазинах Ленобласти стоил 16,09 руб., то на конец октября — уже 16,93 руб. Не исключено, что по итогам года этот товар преодолеет отметку в 17 рублей.

Вам будет интересно В Ленобласти стало дороже выкопать могилу За десять месяцев 2021 года услуга рытья могилы в Ленобласти подорожала сразу на 44,4%. Если в конце прошлого года за эту... 24.11.2021 626

В соседнем Петербурге туалетная бумага тоже подорожала с начала года — на 9,3%, с 16,26 руб. до 17,78 руб. В целом по России этот товар вырос на 7,7%. В среднем рулон туалетной бумаги в стране стоил 16,43 руб.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти огурцы и помидоры подорожали на рекордные 40%. Также на 1,5% подорожала водка.