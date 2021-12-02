Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Интересные события в Выборге» сообщают: слепленное жителями Выборга из выпавшего снега экзотическое животное по своим размерам получилось больше человека.  

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Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото фото, Ленинградская область, Выборг
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Снежная черепаха появилась во дворе на Приморской улице в Выборге. Фигура имеет в длину 4,5 метра, а в высоту – 1,5 метра. На ее создание ушло около трех часов.

По словам одного из создателей, они не впервые делают подобные снежные фигуры. Ранее они уже создавали рыбу, медведя, кошку. В планах – снежные Дед Мороз со Снегурочкой и слон.

Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото фото, Ленинградская область, Выборг
Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото фото, Ленинградская область, Выборг
Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото фото, Ленинградская область, Выборг
Гигантская снежная черепаха поселилась во дворе Выборга – фото фото, Ленинградская область, Выборг

Фото: vk.com/vyborg_interesting

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