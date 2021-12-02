Apple сообщила о снижении спроса на линейку смартфонов iPhone 13

Причиной стал глобальный дефицит чипов.

Корпорация Apple сообщила поставщикам компонентов для своих устройство о падении спроса на линейку iPhone 13. Компания пока не намерена заказывать производство дополнительных компонентов после вынужденного снижения объемов производства. Об том пишет «Коммерсантъ».

Глобальный дефицит чипов привел к тому, что в октябре Apple пришлось снизить объемы производства iPhone 13 на 10 млн единиц. Кроме того, компания сократила выпуск iPad, чтобы направить детали от планшета на создание смартфонов. Некоторые эксперты предполагают, что такая ситуация сохранится в преддверии новогодних праздников, однако нехватка смартфонов вряд ли усилится.

Отмечается, что многие российские ритейлеры столкнулись с нехваткой не только последней линейки iPhone, но и смартфонов прошлых лет. Покупателям становится труднее приобрести iPhone 12 и устройства, выходившие ранее. Доля Apple на российском рынке из-за дефицита снизилась с 14,5% до 11%.