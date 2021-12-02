Более 200 эпизодов: в Ленобласти задержаны «мастера ремонта», обманывавшие пенсионеров на деньги и оставлявшие их с кредитами

По информации ivbg.ru, 1 декабря на съемных квартирах в Санкт-Петербурге задержаны трое жителей Ставропольского края. Им вменяют более 200 эпизодов мошенничества со строительными работами в отношении пенсионеров в Ленинградской области.

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Задержаны: 20-летние Артем Ганеев и Данил Кособоков. Редакция ivbg.ru устанавливает имя третьего задержанного, но известно, что ему более 30 лет. Все мужчины – из одной станицы и зарегистрированы как ИП.

Схема мошенничества следующая. Подозреваемые ездили по селам вокруг Выборга и Приозерска, договаривались о ремонте домов с пенсионерами, завышали цены, а когда их жертвы говорили об отсутствии денег, навязывали им кредиты. Средний чек – тысяч 200 рублей. Получив деньги, подозреваемые пропадали со связи.

Установлена их причастность к следующим фактам мошенничества: 3 октября – в поселке Плодовое, 25 августа – в поселке Починок, 1 ноября – в поселке Кузнечное. Однако при обысках найдены более 200 кредитных договоров.

Подозреваемые все отрицают. По их словам, ремонты они не могли провести из-за пандемии COVID-19, что подразумевает форс-мажор. Цены не завышены, а рыночные с наценкой за работу, которую они как ИП оценивают именно так.