Опубликован декабрьский календарь «клевых дней» для рыбалки на территории Ленобласти

Леноблводоканал опубликовал календарь с лучшими днями для рыбалки в декабре на территории Ленобласти.

Отмечается, что в декабре температура воды еще насыщена кислородом, поэтому рыба активна, что позволяет собрать неплохой улов. А особенно на проточных озерах и реках. Чаще всего в первый месяц зимы можно поймать окуня, ерша и плотву, а также щуку, но редко. Рыба в холодный период обитает ближе ко дну, где вода еще теплая. Но не стоит забывать о правилах безопасности.

Так, самый лучший клев ждет рыбаков 7, 12-14, 24-26 декабря. Средний клев будет 6, 8-11, 15, 21-23, 27-29 декабря. Лучше не выезжать на рыбалку 1-5, 16-20, 30-31 декабря. В эти даты клева не будет.

Напоминаем, что перед тем как отправиться на рыбалку, ознакомьтесь с правилами рыболовства в регионе.