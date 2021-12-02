Спортклубы Ленобласти готовы предоставить налоговый вычет своим клиентами

Данную услугу готовы предоставить 70 спортивных организаций Ленинградской области.

Полный перечень спортивных организация, утвержденный правительством России, опубликован на сайте Минспорта РФ. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета — 15,6 тысячи рублей.

Получить налоговый вычет с 2022 года можно через работодателя по фактическим расходам, а с начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуг» или в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

Напомним, что россияне могут получить социальный налоговый вычет за лекарства, которые назначил врач. Сумма вычета может составлять до 120 тысяч рублей за год. Деньги имеют право получить и члены семьи.