Рабочий погиб в Буграх, упав с 15 этажа строящегося дома

Следователи Ленобласти выясняют обстоятельства гибели рабочего из Узбекистана, который, погиб на стройке дома во Всеволожском районе Ленобласти.

2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что под окнами строящегося дома в Гаражном проезде поселка Бугры найдено тело мужчины. По предварительным данным, он оступился, когда занимался обустройством опалубки на 15 этаже. Есть предположение, что мужчина не был пристегнут страховочным тросом. Погибшему было 33 года, он родом из Узбекистана.

Следком Ленобласти изучает вопрос о возбуждении уголовного.

Ранее труп рабочего был найден в строящемся ЖК в Мурино.