33 тысячи школьников из Ленобласти показали свои знания правил ПДД

Школьники Ленобласти приняли участие во Всероссийской онлайн олимпиаде, посвящённой безопасности дорожного движения.

Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила для детей формате компьютерной игры. Вместе с анимированными героями участники могли пройти восемь испытаний.

Большая часть школьников, принявших участие в олимпиаде, — почти 25 тысяч человек — ученики начальных классов.

В темное время суток не забывайте носить светоотражатели. Значок светоотражающий — это средство эффективной безопасности пешехода в темное время суток и в условиях плохой видимости. Использование светоотражателя позволяет водителю увидеть пешехода на дальнем расстоянии (до 130 метров) и избежать возникновения опасной ситуации. Что особенно важно осенью и зимой, когда световой день очень короткий.