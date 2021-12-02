Лодейнопольский детский центр эстетического развития обучает гусляров

Новое отделение для обучения детей игре на гуслях и кантеле открылось в центре благодаря приобретенным в этом году в рамках нацпроекта «Культура» гуслям.
В следующем году Лодейнопольский центр эстетического развития примет на обучение еще и юных кантелистов. Кантеле ─ струнный щипковый музыкальный инструмент карелов, вепсов, финнов и ингерманландцев (имеет близкое родство с русскими гуслями).
Теперь Лодейнопольский детский центр эстетического развития ─ единственная школа искусств в Ленобласти, которая открывает такое уникальное отделение.
Ранее Лодейнопольский детский центр эстетического развития получил субсидию в сумме около 7 млн рублей на приобретение музыкального и звукового оборудования.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Лодейном Поле в здании бывшей поликлиники планируется открыть детский центр эстетического развития. Масштабная реконструкция здания стартовала в сентябре. Рабочие уже демонтируют стены и кровлю. Все работы планируется завершить не позднее 31 октября 2023 года.