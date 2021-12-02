Рабочий, чистивший крышу от снега, едва не «похоронил» женщину с коляской в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
авуацуа
Фото: Невские Новости

Женщину с детской коляской едва не придавило горой снега у дома 42 на Садовой улице в Петербурге.

О происшествии рассказал портал Невские новости вечером, 2 декабря.

Рабочие, чистившие крышу в Петербурге, сбрасывали снег на тротуар. В этот момент к парадной подходила женщина, которой требовалось поднять по ступенькам коляску. Ее заметил рабочий и крикнул товарищу: «Серега, две минуты перерыв», решив помочь маме с коляской. Однако Серега коллегу не услышал и продолжил сброс снега с крыши здания. К счастью, коляску с младенцем удалось в последний момент вывести из-под удара.

Вам будет интересно
Рабочий, чистивший крышу от снега, едва не "похоронил" женщину с коляской в Петербурге снег, Петербург, мама с коляской, зима в Петербурге
Выборгская прокуратура помогла сироте получить законную квартиру
19-летний житель Выборгского района в свое время остался без родителей и по закону должен был получить жилье. Однако к 18-летию...
02.12.2021 46
Автор