Рабочий, чистивший крышу от снега, едва не «похоронил» женщину с коляской в Петербурге

Женщину с детской коляской едва не придавило горой снега у дома 42 на Садовой улице в Петербурге.

О происшествии рассказал портал Невские новости вечером, 2 декабря.

Рабочие, чистившие крышу в Петербурге, сбрасывали снег на тротуар. В этот момент к парадной подходила женщина, которой требовалось поднять по ступенькам коляску. Ее заметил рабочий и крикнул товарищу: «Серега, две минуты перерыв», решив помочь маме с коляской. Однако Серега коллегу не услышал и продолжил сброс снега с крыши здания. К счастью, коляску с младенцем удалось в последний момент вывести из-под удара.