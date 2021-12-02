ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М»

ФАС согласовала цену на вакцину для профилактики COVID-19 у подростков «Спутник М». Она на треть дешевле вакцины «Спутник V».
Одна доза вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») будет стоить 600,48 руб., следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
— Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых «Спутник V» (866,81 руб. без НДС), — сообщает Федеральная антимонопольная служба в Telegram-канале. — Снижение обусловлено сокращением производственной среды по сравнению со «Спутником V» в связи с более низкой концентрацией частиц.
Минздрав зарегистрировал вакцину 24 ноября. Как сообщили в РФПИ, препарат также поступит и на международные рынки. Первые партии препарата «Спутник М», предназначенной для подростков, уже произведены, сейчас они проходят контроль качества, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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01.12.2021 101