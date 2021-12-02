Вакцинация подростков в Ленобласти может начаться в конце декабря

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Ленобласть в конце декабря.

Сколько именно доз вакцины поступит в регион, не известно. Объемы поставок в процессе согласования. По данным комитета по здравоохранению Ленобласти, в регионе проживает порядка 100 жителей от 12 до 17 лет.

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В комитете рассказали 47 news, что вакцина двухкомпонентная, вводится с перерывом в три недели. Вакцинация подростков будет проводиться в медучреждениях и прививочных пунктах. Также будет организована выездная работа в школы, если будут собраны согласия законных представителей.

К слову, до 15 лет – необходимо обязательное согласие родителей. После подростки сами решают ставить ли им прививки от covid-19 или нет.