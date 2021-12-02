Спасатели Ленобласти предупредили об опасности выхода на лед

Автор: Гузель Галимова
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С наступлением холодов водоемы Ленобласти начали покрываться льдом и становятся излюбленным местом отдыха рыбаков и любителей зимнего вида спорта. Спасатели предупреждают жителей Ленобласти об опасности выхода на лед водоемов.

В ГУ МЧС по Ленобласти предупредили, что льдообразование на водоемах сейчас происходит не одинаково, если на небольшом озере ледовый покров достаточно прочный, то на больших водоемах и крупных реках льдообразование происходит не равномерно, особенно при большом количестве осадков в виде снега. В этот период выходить на лед опасно!

В большинстве районов Ленобласти уже запретили выходить на лед. За нарушение предусмотрен штраф. Контролировать соблюдение закона будут сотрудники МЧС вместе с администрациями МО.

«Соблюдайте правила поведения на водных объектах! Выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!» — Подчеркнули в МЧС.

Если вы стали свидетелями происшествия на водных объектах, то необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 или 101.

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02.12.2021 129
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