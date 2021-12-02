Видео: капитальный ремонт аварийного дома в Гатчине начался с обрушения стены

Жильцов ветхого жилого дома в Гатчине вместо расселения обнадежили капитальным ремонтом, который не успев начаться, уже был закончен.

Видео из разрушенного старого барака поделился портал Mash на Мойке. Жильцы дома №1 на Товарной-Балтийской улице оказались в сложной ситуации: их жилье буквально разваливается на глазах. Подтверждение тому — видео из того самого дома, где в ходе ремонта обвалилась кирпичная стена.

При этом, расселять жильцов в новые дома не хотят и, чтобы хоть как-то решить проблему, здание начали капитально ремонтировать. То, к чему привело вмешательство рабочих — на видео ниже.