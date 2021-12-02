Новосибирец украл у петербуржцев более 12 млн с помощью камеры над банкоматом в ТЦ

В Петербурге раскрыли крупную схему многомиллионного хищения средств с банковских карт более сотни жителей. Сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, злоумышленник незаметно установил на потолке в одном из торговых центров Петербурга скрытую камеру, которая фиксировала вводимые на банкомате пин-коды. В сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Вся полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги с чужих счетов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Лобласти.

В течение двух месяцев от рук преступника пострадали более сотни граждан. Сумма ущерба превышает 12 миллионов рублей. Средства мошенники переводили в криптовалюту.

27-летнего подозреваемого – жителя Новосибирска – задержали. Его заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все подробности преступления.