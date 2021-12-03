Стало известно, где на 3 декабря зафиксированы 364 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 364 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+5), Ефимовский (+2), Бор (+1), Сомино (+1), Утишье (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Курковицы (+1), Ястребино (+1), Торосово (+1), Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+7), Селиваново (+1).

Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+24), Кудрово (+4), Янино-1 (+7), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Щеглово (+3), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Новосаратовка (+1), им. Морозова (+3), Ковалево (+1), Старая (+8), Токсово (+1), Хязельки (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1), Агалатово (+1), Юкки (+1), Дубровка (+2), Дунай, СНТ Здоровье (+1), Кокосы (+1), Павлово (+1), Рахья (+2), Киссолово (+1), Массив Лехтуси СНТ Энергетик (+1), Вартемяки (+1), СНТ Коркинское (+1), СНТ Текстильщик (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Перово (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+2), Рощино (+2), Поляны (+1), Приморск (+4), Каменка (+1), Кравцово (+1), Черкасово (+1), Красная Долина (+2), Симагино (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Суйда (+1), Кобралово (+1), Сиверский (+6), Вырица (+2), Терволово (+1), Коммунар (+4), Шпаньково (+1), Большое Рейзино (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+2), Новый Свет (+3), Старосиверская (+1), Тяглино (+1), Пустошка (+1), Кобринское (+2), Рыбицы-1 (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+13).

Киришский район: Кириши (+26), Будогощь (+2).

Кировский район: Кировск (+6), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Горы (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Шум (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Тененичи (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+1), Келози (+1), Виллози (+2), Копорье (+1), Кипень (+1), Ломаха (+1), Яльгелево (+2), Глухово (+1), Витино (+1).

Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Жельцы (+1), Торошковичи (+1), Мшинская (+2).

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+12).

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), Снегиревка (+2), Пятиречье (+1), Отрадное (+1), Кротово (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+10), Овсище (+1), Старополье (+1), Новоселье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+17), Бор (+2), Шугозеро (+2), Березовик (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+11), Тельмана (+3), Тарасово (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Радофинниково (+1), Красный Бор (+1).