Оксимирон даст два концерта в Петербурге впервые за пять лет

Концерты анонсировал сам исполнитель. Предварительная продажа билетов стартовала сегодня, 3 декабря. Самый дешевый обойдется в 3 тысячи рублей.
Рэпер Мирон Фёдоров (Оксимирон) впервые за 5 лет даст два концерта в Северной столице. Информация об этом появилась в его группе во «ВКонтакте».
Два мероприятия на 4 и 5 марта в A2 Green Concert в Петербурге. Также концерты пройдут в Москве. Оксимирон выйдет на сцену Adrenaline Stadium 11 и 12 марта 2022 года.
Концерты пройдут в формате COVID-FREE — строго с QR-кодами.
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