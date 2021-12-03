Оксимирон даст два концерта в Петербурге впервые за пять лет

Концерты анонсировал сам исполнитель. Предварительная продажа билетов стартовала сегодня, 3 декабря. Самый дешевый обойдется в 3 тысячи рублей.

Рэпер Мирон Фёдоров (Оксимирон) впервые за 5 лет даст два концерта в Северной столице. Информация об этом появилась в его группе во «ВКонтакте».

Два мероприятия на 4 и 5 марта в A2 Green Concert в Петербурге. Также концерты пройдут в Москве. Оксимирон выйдет на сцену Adrenaline Stadium 11 и 12 марта 2022 года.

Концерты пройдут в формате COVID-FREE — строго с QR-кодами.