В Выборге ребенок спас свою маму вовремя сделанным звонком в скорую

Маленький житель Выборга сам вызвал скорую помощь своей маме. Несмотря на незнание ребенка адреса своего дома, скорая сумела прибыть вовремя на нужный адрес.

Невероятной историей делится фельдшер бригады скорой помощи города Выборга Виктория Шутова в своем Instagram.

Диспетчеру скорой поступил звонок от маленького ребенка, который плакал и говорил примерно следующее: «мама не отвечает, совсем не отвечает». Попытки узнать местоположение семьи у диспетчера не вышло — ребенок не знал адреса своего дома.

Однако он сумел описать место, где он живет с мамой: «в сером доме на третьем этаже» и назвал ближайшие магазины. Благодаря опытности диспетчера бригада врачей смогла добраться в нужное место. На месте врачи обнаружили женщину без сознания и ее ребенка. Как выяснилось позже, у нее развилось острое заболевание.

«Ее маленький сын спас ей жизнь. Но все зависело от случая. Нужный диспетчер, маленький город, правильные названия магазинов. Пожалуйста, обязательно научите своих детей вызывать экстренные службы и очень четко говорить адрес. С мамой все хорошо. Вылечили и отправили домой, к ее маленькому рыцарю» , — пишет Виктория.

Ранее, именно на странице Виктории Шутовой в Instagram был описан резонансный случай, также произошедший в Выборге и прогремевший на всю страну. Там 90-летняя пенсионерка провела себе операцию на животе, не дождавшись помощи медиков и не в силах терпеть дальше жуткую боль. Только после огласки в СМИ прокуратура начала разбирательство.