В Выборге выпустили в плавание «Карское море»

«Карское море» — четвертый траулер-процессор для Архангельского тралового флота, изготовленный на выборгской верфи

Судно будет оснащено фабрикой по переработке и заморозке продукции полного цикла, новейшим траловым комплексом. На траулере применен ряд современных решений, повышающих эффективность судна на промысле.

Первое судно «Баренцево море» спустили в мае 2019 года, «Белое море» — в феврале 2020 года. Летом 2021 года на воду был спущен траулер «Норвежское море«.

Проект разработан «Морским Инженерным Бюро» в рамках проекта ST-118L-ATF норвежского бюро Skipsteknisk.