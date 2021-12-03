В декабре россияне могут получить 10 000 рублей от ПФР

Часть российских граждан в декабре имеет право на выплату от ПФР в размере около 10 тысяч рублей.

Речь о гражданах, в семье которых после 1 января 2018 года родился второй ребенок, а средний доход на члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Чтобы получить выплату, нужно оформить заявление в Пенсионном фонде, многофункциональном центре или на сайте госуслуг.

Размер выплаты соответствует прожиточному минимуму на детей, принятому в регионе, где живет заявитель. Суммы в регионах различаются, но в среднем это около десяти тысяч рублей.

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Еще один важный момент: при обращении за выплатой в первые полгода после рождения ребенка она начисляется с даты рождения. Если же родители написали заявление позже, то выплату назначат с даты обращения.