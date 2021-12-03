Правительство и прокуратура Ленобласти взялись за недостроенные ЖК региона

Вопросы завершения строительства шести «недостроев» в Ленобласти обсудили на большом совещании в Доме Правительства.

Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря. Так, комиссия по вопросам поддержки участников долевого строительства прошла с участием органов прокуратуры, представителей администрации региона и инициативных граждан.

Как стало известно, инвестор завершил строительство жилого комплекса «Лаголово». Ввод в эксплуатацию намечен на конец этого года, однако для этого предстоит решить ряд проблем с подключением к инженерным сетям. ЖК «Новая Швейцария» хотят достроить несколько потенциальных доноров. Один из них уже заканчивает экономические расчёты.

Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования начинает подготовительные работы на площадке ЖК «Охтинский». Полномасштабная стройка развернется после оформления ряда бюрократических вопросов, которые планируется закрыть в начале 2022 года.

Также на комиссии обсудили положение дел в жилых комплексах проблемного застройщика «Петрострой», которые достраивает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. На данный момент завершено обследование третьего корпуса ЖК «Северный вальс». ДКРТ необходимо составить дефектные ведомости и оформить сметы. Работы возобновятся к окончанию новогодних праздников. На завершающей стадии переговоры с подрядчиком для секции «МНП» ЖК «Материк». Продолжается строительство секций «ДЕЖ» и «ИКЛ» этого жилого комплекса. Во время заседания Евгений Барановский потребовал от компании «Петрострой» завершить передачу активов для достройки ЖК «Чистый ручей» к середине декабря. К процессу могут подключиться органы прокуратуры Ленинградской области.