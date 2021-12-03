Росстат: число бедных в России сократилось до 16 млн человек

По итогам третьего квартала текущего года число бедных в стране составило 16 млн человек. Это почти 11% населения страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, уменьшение числа бедных стало возможным благодаря росту среднедушевого номинального дохода среди населения на 15,5%.

Согласно данным ведомства, за 9 месяцев 2021 года число бедных составило 17,6 млн, или 12,1% населения страны. Среднедушевые доходы российских граждан выросли в третьем квартале 2021 года с 34,9 тысяч рублей до 40,4 тысяч рублей. Этому способствовало восстановление экономической активности и рост зарплат и занятости.