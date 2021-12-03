В Ленинградской области проживает более 123 тысяч инвалидов

В 47-м регионе все больше внимания уделяется социальной защите и поддержке людей с ограниченными возможностями — создание условий для занятий физкультурой и спортом, популяризация возможностей социальной интеграции инвалидов.

Именно это обсудили в пятницу, 3 декабря на Совете при правительстве региона по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Как выяснилось, по состоянию на 1 декабря этого года на территории Ленобласти проживает более 123 тысяч инвалидов. В связи с этим регион активно развивает сектор социальных услуг.

Одной из самых востребованных услуг в Ленинградской области является социальное такси. В 2021 году нам удалось увеличить количество поездок, а также расширить перечень социально-значимых объектов: в него добавили санаторно-курортные организации, музеи, концертные и театральные залы, ― рассказал заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

На совете было решено, что в 2022 году одной из задач станет переподготовка и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере адаптивной физической культуры и спорта. Для этого необходимо будет наладить межведомственное взаимодействие по организации обучения.