В Санкт-Петербурге было замечено «ледяное сало»

Автор: Александр Селиванов
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Необычное природное явление порадовало горожан.

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В Санкт-Петербурге было замечено «ледяное сало» Явления, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Реки в Санкт-Петербурге, Реки в России, реки, Природное явление «ледяное сало», природа, Необычные новости, водоемыИсточник: https://t.me/dapiter
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В телеграм-канале Питер Live появились фотографии, на которых запечатлено так называемое «ледяное сало».

Это густой слой мелких кристаллов льда, возникающий на поверхности воды при похолодании.

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04.12.2021 88
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