В Санкт-Петербурге было замечено «ледяное сало»

Необычное природное явление порадовало горожан.

Источник: https://t.me/dapiter Источник: https://t.me/dapiter Источник: https://t.me/dapiter

В телеграм-канале Питер Live появились фотографии, на которых запечатлено так называемое «ледяное сало».

Это густой слой мелких кристаллов льда, возникающий на поверхности воды при похолодании.