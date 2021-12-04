В Санкт-Петербурге было замечено «ледяное сало»

Необычное природное явление порадовало горожан.
Источник: https://t.me/dapiter
Источник: https://t.me/dapiter
Источник: https://t.me/dapiter
В телеграм-канале Питер Live появились фотографии, на которых запечатлено так называемое «ледяное сало».
Это густой слой мелких кристаллов льда, возникающий на поверхности воды при похолодании.
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04.12.2021 88