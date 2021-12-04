В небе над озером Волоярви вновь «танцевало» северное сияние — таймлапс

В Ленобласти в ночь вновь наблюдали северное сияние.

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Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над озером Волоярви во Всеволожском районе в Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Последний раз едва заметное северное сияние наблюдали в том же месте в ночь на 2 декабря.