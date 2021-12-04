В небе над озером Волоярви вновь «танцевало» северное сияние — таймлапс

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В Ленобласти в ночь вновь наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над озером Волоярви во Всеволожском районе в Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Последний раз едва заметное северное сияние наблюдали в том же месте в ночь на 2 декабря.

Вам будет интересно
В небе над Ленобластью вновь «танцевало» северное сияние – видео
Минувшей ночью небо в Ленобласти озарилось ярким северным сиянием. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Астро Фото Болото». Горожане отметили, прогнозы облачности...
02.12.2021 170
Автор