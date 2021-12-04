Парочка агрессоров избивает собак с хозяевами в Санкт-Петербурге

Супругам не нравится, что собак гуляю рядом с их домом.

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По информации телеграм-канала Пингвин, супруги проживающие на Новоизмайловском проспекте в Московском районе Санкт-Петербурга не один день терроризируют местных собаководов.

Агрессорам не нравится, что собак гуляют рядом с их домом. Также в претензии ставятся отсутствие поводков и намордников. Мужчина обещает перестрелять собак.

На последнем видео видно, как мужчина нападает на беззащитного щенка лабрадора и крутит его на поводке. Отмечается, что в конфликте участвовала и женщина.

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Заметим, что гулять собак необходимо в ошейнике и поводке. Также при себе необходимо иметь пакетик, чтобы убрать за своим питомцем. Однако если у вас есть претензии к собаководам, которые не соблюдают эти нормы, то решайте конфликт при помощи слов, в крайнем случае с полицией. Применение силы может привести вас с отделение полиции и к штрафам, а конфликт не решится.