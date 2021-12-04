По пути из Санкт-Петербурга «Ласточка» будет останавливаться на станции Каннельярви

Пригородный электропоезд будет следовать в Выборг.
По информации пресс-службы АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», электропоезд следующий маршрутом Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг начнет останавливаться на станции Каннельярви.
Отмечается, что нововведение будет действовать с 12 декабря.
Пассажирам порекомендовали следить за расписанием движения пригородных поездов.
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