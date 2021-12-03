Поезд между Россией и Финляндией все-таки запустят с 12 декабря

Несмотря на распространение нового штамма коронавируса, из-за которого ранее хотели отложить возобновление сообщения между странами, поезд «Аллегро» все-таки запустят с 12 декабря.

С 12 декабря этого года возобновляется движение поездов между Россией и Финляндией. при этом, билеты уже поступили в продажу. Об этом говорится в пятницу, 3 декабря на сайте финского железнодорожного препдприятия.

Поезда «Аллегро» будут следовать между от Хельсинки до Петербурга два раза в день в оба направления. Пассажирам рекомендуют использовать маски и антисептики для рук во время поездок.

Стоимость билетов начинается от 59 евро или 4918 рублей по нынешнему курсу. Приобретать их можно уже со 2 декабря. Также сообщается, что жителям Финляндии при посещении России необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест.