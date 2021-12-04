Нарушение масочного режима подвело магазин в Подпорожье под штраф

Автор: Александр Селиванов
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Проверку магазинов провели сотрудники Госжилнадзора.

По информации Instagram-аккаунта рассказал Госжилнадзор по Ленобласти, сотрудники ведомства провели осмотр 20 объектов розничной торговли.

По итогу проверки был оштрафован магазин в Подпорожье при нарушении требований постановления от 13.08.2020 N573. Сотрудники не использовали маски при обслуживании посетителей.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

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03.12.2021 112
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