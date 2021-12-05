Александр Дрозденко поздравил волонтеров Ленобласти с Днем добровольца

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко поздравил волонтеров региона с Днем добровольца, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов.

Сегодня, 5 декабря, во всем мире отмечают День добровольца. По этому случаю Александр Дрозденко обратился к волонтерам региона.

«Ленинградская область по праву гордится своим добровольческим активом — большой, дружной командой неравнодушных людей, готовых делиться не только своим позитивным отношением к жизни, но и протянуть руку помощи в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке», — говорится в поздравлении.

С каждым годом все больше жителей региона разных поколений присоединяются к волонтерству. И с первых дней пандемии тысячи волонтеров помогали и продолжают помогать врачам, а также пожилым людям, оказавшимся на самоизоляции.

«Хочу выразить слова огромной благодарности каждому, кто не остался безучастным в столь непростой период, кто, не жалея сил и времени, дарит добро и надежду ближним», — поблагодарил Дрозденко.

Напомним, в Ленобласти ранее был утвержден знак отличия для волонтеров.