Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года.

«Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно постановлению, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед отправлением на вахту. Время в изоляции оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки. Кроме того, сотрудники, которые не могут работать из-за пандемии, должны получать не менее 2/3 оклада.

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По данным пресс-службы, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника.