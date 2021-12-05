Видео: в Петербурге неизвестные отобрали у мужчин сумку с 500 тыс. долларов

Нападение произошло под утро в субботу, 4 декабря, на улице Турку в Петербурге.

Около шести утра двое мужчин шли к авто с крупной суммой в руках. Вдруг от припаркованной напротив машины выскочили двое неизвестных, потом подскочили еще двое, повалили потерпевших на снег, забрали сумку с деньгами, после чего убежали. Мужчины не смогли никого разглядеть, так как в них брызнули перцовым баллончиком.

По предварительным данным, в похищенной сумке было 500 тысяч долларов.

Позже грабителей задержали— правда, не всех. И деньги при них нашлись, но не все, а только 20 тыс. долларов.