В России могут отказаться от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов – их спросят перед посадкой

Минтрас скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов при покупке авиабилетов. Пассажиры без сертификата смогут приобрести билеты, а вот пройти регистрацию в аэропорту – нет.

Предположительно, если у покупателя авиабилетов не будет QR-кода, выданного на сайте «Госуслуги», то система продажи билетов автоматически предложит пойти на вакцинацию и получить после этого код.

Но если QR-кода не окажется при посадке в самолет, то на борт пассажира не пустят. Авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней вернет деньги за билет, пишут «Ведомости».

Ожидается, что новые правила будут официально объявлены в ближайшие дни.

Напомним, в Госдуму внесено два законопроекта о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта – авиа и ж/д. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.