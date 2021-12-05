В воскресенье, 5 декабря, в России отмечают 80-летие Битвы за Москву, которая ознаменовала собой начало коренного перелома в войне. Как заметил позже генерал К.К. Рокоссовский, «по ожесточенности схваток это было второе Бородино».
Накануне юбилейной даты Волонтеры Победы записали интервью с внучкой генерала Панфилова Алуа Байкадамовой. В нем она пожалела, что не сможет из-за пандемии приехать в Москву, чтобы почтить память деда. Алуа Бакытжановна попросила добровольцев позаботиться о могиле генерала Панфилова и почтить его память.
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05.12.2021 96
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова и Волонтеры Победы исполнили просьбу внучки легендарного генерала.
«Спасибо вам, дорогие волонтеры, за ваши добрые дела! За то, что храните память о подвигах наших дедов и не даете никому переписывать славные страницы нашей истории», — поблагодарила внучка Панфилова, с которой депутат созвонилась, чтобы рассказать о проделанной работе.