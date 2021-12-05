В воскресенье, 5 декабря, в России отмечают 80-летие Битвы за Москву, которая ознаменовала собой начало коренного перелома в войне. Как заметил позже генерал К.К. Рокоссовский, «по ожесточенности схваток это было второе Бородино».

Накануне юбилейной даты Волонтеры Победы записали интервью с внучкой генерала Панфилова Алуа Байкадамовой. В нем она пожалела, что не сможет из-за пандемии приехать в Москву, чтобы почтить память деда. Алуа Бакытжановна попросила добровольцев позаботиться о могиле генерала Панфилова и почтить его память.

Вам будет интересно Александр Дрозденко поздравил волонтеров Ленобласти с Днем добровольца Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко поздравил волонтеров региона с Днем добровольца, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов. Сегодня, 5... 05.12.2021 96

Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова и Волонтеры Победы исполнили просьбу внучки легендарного генерала.