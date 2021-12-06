ВОЗ: новый штамм COVID-19 омикрон до сих пор не вызвал ни одной смерти

Между тем новый вариант коронавируса выявлен уже более 40 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что новый омикрон-штамм пока не вызывал ни одну смерть в мире, но потребуются недели, чтобы понять насколько этот вариант коронавируса заразен и может ли он вызывать тяжёлое течение болезни.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан уточнил, что специалисты «намерены получить ответы, которые нужны всем».

Отмечается, что впервые выявленный в Ботсване новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в более чем четырёх десятках стран. ВОЗ классифицировала этот вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство.