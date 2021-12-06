Минтруд с 1 июля 2022 года изменит порядок получения пенсии для двух категорий россиян

Министерство труда и соцзащиты России решило обновить порядок выплат пенсий в стране. Новые правила затронут две категории россиян.

По данным «Московского комсомольца», нововведения коснутся россиян, имеющих право на снятие своих пенсионных накоплений всей суммой сразу. В частности, новые правила будут распространяться на граждан, получающих пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию войдут жители России с маленьким трудовым стажем и недобором по пенсионным баллам — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений указанные граждане будут подавать на портале Госуслуг.

Также изменятся сроки для повторного получения единовременной выплаты: обратиться за ней можно будет не ранее, чем через пять лет. По новым правилам, на рассмотрение заявки Пенсионным фондом России уйдет не более пяти дней. Ответ на свое заявление россияне будут получать через портал Госуслуг.

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Нововведения вступят в силу с 1 июля следующего года.