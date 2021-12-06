Волки были замечены на улицах Тихвина

Автор: Елизавета Рябочкина
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Камера видеонаблюдения засняла диких животных ранним утром в воскресенье, 5 декабря, рядом с коттеджами. 

Снимок экрана 2021-12-06 в 12.54.39
Фото: Тихвинская телега | Новости Тихвина | Евгений Савичев

Как отметил Комитет по животному миру Ленинградской области, по факту выхода волков проведена проверка.

«Будет проведено снижение численности путем осуществления любительской и спортивной охоты», — говорится в сообщении. 

Местных жителей призвали быть внимательными и не оставлять домашних животных без присмотра. Также рекомендуется не прикармливать бродячих собак на территории
частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей.

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05.12.2021 137

 

 

 

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