Волки были замечены на улицах Тихвина

Камера видеонаблюдения засняла диких животных ранним утром в воскресенье, 5 декабря, рядом с коттеджами.
Как отметил Комитет по животному миру Ленинградской области, по факту выхода волков проведена проверка.
«Будет проведено снижение численности путем осуществления любительской и спортивной охоты», — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали быть внимательными и не оставлять домашних животных без присмотра. Также рекомендуется не прикармливать бродячих собак на территории
частных домовладений — именно они привлекают волков и становятся их легкой добычей.
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05.12.2021 137