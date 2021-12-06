Сроки строительства новых станций в Санкт-Петербурге поражают воображение

Обещанные Александром Бегловым сроки строительства новых станций метро вновь отодвигаются на долгие годы.

По информации издания Невские Новости, в 2-19 году при общении с Владимиром Путиным, Беглов обещал закончить строительство новых станций метро в Санкт-Петербурге 2024 году.

В распоряжении издания оказались документы одного из профильных комитетов Смольного с реальными сроками строительства станций.

Так, станции «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская» откроют только в 2028 году, станции «Пискаревка» и «Лахта» дождутся пассажиров не раньше 2036 года, в аэропорт «Пулково» метро планируют дотянуть только к середине века. Станцию в Кудрово вообще не готовы даже закладывать и планов по ней нет.

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Сегодня петербургский метрополитен — это пять линий (протяженность путей — 124,8 км), 72 станции, 83 вестибюля и семь пересадочных узлов.