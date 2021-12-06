Небольшой снег и до -17°C – погода в Ленобласти на 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -14…-19°C, местами -22…-26°C, днем -9…-14°C, местами до -17°C. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.
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