Небольшой снег и до -17°C – погода в Ленобласти на 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -14…-19°C, местами -22…-26°C, днем -9…-14°C, местами до -17°C. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный слабый.

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Минувшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной за последние 128 лет.