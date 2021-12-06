Дзюдоисты из Петербурга и Ленобласти заняли призовые места на соревнованиях за Кубок Губернатора

В Выборге состоялись соревнования по дзюдо на «Кубок Губернатора Ленинградской области». Сильнейшими оказались спортсмены из Петербурга и Ленобласти.

Об этом рассказали на сайте Администрации Выборгского района. Состязания прошли минувшим днем в спортивном комплексе «Выборг». По его итогам из 200 участников со всей страны в командном зачете первое место взяли дзюдоисты из Петербурга. Второе место — у команды Ленинградской области, которую представляли, в том числе 8 спортсменов из Выборгского района.

Отметим, что турнир по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» проводится в регионе в разных форматах уже в течение 12 лет. Турнир принимали Выборг, Тосно, Кириши, Луга, Сосновый Бор, Отрадное и другие города Ленинградской области.