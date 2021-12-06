Движение транспорта на 5 федеральных трассах Ленобласти будет ограничено 7 декабря

В Ленобласти продолжает ремонт дорожного покрытия. публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость во вторник, 7 декабря.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров от снега;