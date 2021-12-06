В Ленобласти модернизируют Центры занятости в рамках нацпроекта

Автор: Кира Нагорная
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В ближайшие два года четыре Центра занятости пройдут полное обновление. «Первой ласточкой» стал центр в Гатчине.

Кадровый центр
Александр Невский

Презентация нового кадрового центра «Работа России», открывшегося на базе Гатчинского филиала Биржи труда, состоялась в Единый день трудоустройства, который второй год подряд из-за эпидемиологической обстановки проходил в онлайн-формате.

Модернизация центров занятости проводится в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На очереди после Гатчины филиал в Тосно. Обновленные центры занятости станут государственными кадровыми агентствами. Услуги клиентам будут оказываться комплексно ― в соответствии с жизненными ситуациями граждан и работодателей. При этом большинство услуг центров занятости будут предоставлять в электронном виде.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.

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