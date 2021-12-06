Больше 40 невест отдали свои платья в «свадебную комиссионку» в Петербурге и остались без денег и нарядов

Необычный инцидент произошел с несколькими десятками молодых петербурженок, решивших заработать на своих, уже ненужных, свадебных платьях. Они сдали их в комиссионный магазин в надежде получить проценты с продажи.

Об этом пишут в Telegram-канале Mash на Мойке в понедельник, 6 декабря.

Десять питерских девушек пошли на «штурм» офиса комиссионщицы, которая должна была продать их свадебные платья и поделиться частью денег с продажи. По словам потерпевших, женщина, которая взяла на себя роль посредницы, пряталась несколько месяцев, но ничего не заплатила.

Как стало известно источнику, потерпевших уже больше сорока невест. Среди них много и тех ,кто отдал платья на стирку или глажку, заплатив при этом деньги за услугу. Однако и этого девушки не дождались — ни платьев, ни денег. Обман вскрылся после того, как потерпевшие объединились, подговорили новенькую жертву и устроили контрольную продажу.

Как пишет Mash на Мойке, мошенница оформляет договор на реализацию платьев в один год. Если не продалось, можно продлить или расторгнуть и платье должны вернуть в течение шести дней. Но предприимчивая женщина не возвращала полученные платья — она просто переехала и закрыла ИП.

По информации источника, мошенница в бизнесе давно. Подобное она совершала и в Тюмени, где её до сих пор ищут.