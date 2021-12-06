Фото: редкое природное явление заметили в Кингисеппе

Жителям Кингисеппа удалось запечатлеть на кадрах так называемое солнечное гало.

Оптическое явление попало в объектив камеры днем, 6 декабря. Захватывающими снимками поделились в группе СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что солнечное гало — это группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Ранее мы писали об необычном явлении, зафиксированном в парке «Монрепо» Выборгского района. Там ночные заморозки принесли с собой необычное явление, напоминающее кувшинки, но только сделанные изо льда.