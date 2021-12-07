В Ленинградском зоопарке сурки впали в зимнюю спячку

В спячке сурки могут провести от четырех до девяти месяцев.

В Ленинградском зоопарке сурки ушли в зимнюю спячку, успев перед долгим сном запастись толстым слоем жира. Весь ноябрь сурки Ижорик и Августина выходили из домика только, чтобы плотно пообедать. Перед спячкой они весили примерно 6-8 кг.

Специалисты утеплили домик сурков сеном, опилками и двойными стенками. А вход грызуны закрыли сеном сами.

Ранее мы рассказывали, что все медведи, которые содержатся в центре реабилитации животных «Велес», впали в зимнюю спячку. Отошли ко сну и медвежье семейство из Нижнего-Свирского заповедника.