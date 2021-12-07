Губернатор Ленобласти подведет итоги года 7 декабря

Традиционная итоговая пресс-конференция губернатора Ленобласти состоится во вторник, 7 декабря, в доме правительства.

В ходе встречи Александра Дрозденко с журналистами будут подведены итоги 2021 года и озвучены планы по проведению 2022 года, объявленного в Ленобласти годом «Команды 47».

Пресс-конференция начнется в 14.00 и будет транслироваться на сайте и в официальной группе администрации Ленобласти во «ВКонтакте».

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Мероприятие пройдет в очном режиме в Манеже.