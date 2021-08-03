Следующий 2022 год в Ленобласти объявлен Годом #Команды47. Об этом в день рождения региона сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождение во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии едины в главном: стремлении сделать лучше и краше нашу малую родину, нашу любимую Ленинградскую область», — сказал Александр Дрозденко.

Он добавил, что в #Команду47 могут войти все, кому дорога Ленинградская область, «кто мечтает, чтобы она стала красивой, счастливой, уютной, чтобы мы все ей гордились».

Напомним, 1 августа Ленобласть отметила свой 94-й День Рождения, мероприятие в этом году прошло в онлайн-формате. Следующий День Рождения Ленобласти примет Сосновый Бор.