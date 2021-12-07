Два детских сада и школа появятся в поселке Ковалево

В «Леноблгосэкспертизе» выдали положительное заключение на проекты детских садов и школы в поселке Ковалево Всеволожского района.

Образовательные учреждения разместятся недалеко от ЖК «Ржевка». Каждый детский сад сможет принять по 240 детей 2-7 лет (не более 25 в одной группе), а школа – 550 учеников (два класса на параллель).

Вам будет интересно «Скрепы людей затмевают им глаза»: Рассказываем, как самовыражение в соцсетях разрушило карьеры педагогов в Выборге и Петербурге Ранее telegram-канал Mash на Мойке сообщил о двух недавних случаях увольнения педагогов за их активности в социальных сетях. Анна Савочкина... 18.10.2021 1364

На территории возле школы будут организованы спортивные площадки, игровые зоны и парковочные места для велосипедов.