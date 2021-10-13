Экс-главе администрации Выборгского района продлили домашний арест

Суд продлил меру пресечения экс-главе администрации Выборгского района Ленобласти Геннадию Орлову, обвиняемому в многомиллионном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Геннадий Орлов остается под домашним арестом до 11 декабря. Решение принято по ходатайству обвинения. Следователи отметили, что им нужно еще время, чтобы завершить ознакомление со всеми материалами дела. Срок домашнего ареста Геннадия Орлова истекал 16 октября.

Напомним, Геннадия Орлова задержали в октябре 2020 года. По версии следствия, глава администрации района совместно с бывшим главой комитета финансов района Александром Болучевским и неустановленными лицами подделывал документы о капитальном ремонте зданий в Выборге, а деньги забирал себе. Ущерб превысил 700 миллионов рублей.